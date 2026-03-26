Que no y que no, al Parque Revolución no volverán los comerciantes ambulantes, sentenció la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien además detalló que en ese espacio público y otros del municipio fueron protegidos para evitar su invasión o su mal uso.

“El día de ayer se aprobó en Cabildo que este espacio, como el Paseo Fray Antonio Alcalde y otros 16 espacios, están protegidos para que siempre se privilegie la dinámica de la convivencia social y que el tipo de expresiones sean de convivencia y no tengan otro sentido.”

La presidenta municipal detalló que van a poner muy pocos botes de basura en el Parque Rojo con la intención de evitar su mal uso y contaminación. (Por Gustavo Cárdenas)