El rival europeo de México en el Mundial será Dinamarca o República Checa después de celebrados este jueves los primeros partidos del Repechaje de la UEFA, en donde Dinamarca goleo 4-0 a Macedonia; en tanto que, los Checos empataron a dos con Irlanda en los 90 minutos reglamentarios y tiempos extras, para sellar su pase en la tanda de los penales con triunfo de 4-3. En la siguiente ronda Dinamarca enfrentará a Republica Checa y el ganador clasificará a la Copa del Mundo para completar el Grupo junto con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

También ganaron hoy su primer juego del repechaje europeo las selecciones de Italia por 2-0 ante Irlanda Del Norte. Kosovo dio la sorpresa al vencer de visitante por 4-3 a Eslovaquia. Al igual que Bosnia y Herzegovina que derrotó en penales 4-2 a Gales tras empatar a un gol en tiempos extras. Turquía venció 1-0 a Rumania. Suecia eliminó por 3-1 a Ucrania. (Por Manuel Trujillo Soriano)