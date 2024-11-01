El corazón de Guadalajara se prepara para recibir una de las celebraciones más emblemáticas de México con el Festival Día de Muertos Guadalajara 2025. Una de las actividades que la gente espera es el gran Desfile de Día de Muertos que se realizará el sábado 1 de noviembre, así lo detalló Celina Vargas coordinadora del festival en entrevista con Notisistema:

“Somos el desfile más grande de todo Jalisco, ya con la trayectoria, recalcamos, desde hace 19 años y nosotros este año vamos a tener un punto de partida en la estación del tren ligero Cristóbal de Oñate, hay que llegar ahí entre las tres o 3:30 para arrancar puntualitos en punto de las cuatro de la tarde. Todo derecho por Javier Mina, hasta desembocar en Federalismo.”

Al término del desfile, el Festival de día de Muertos Guadalajara 2025 tendrá presentaciones de artistas y grupos musicales, así como diversos talleres gratuitos, el 1 y 2 de noviembre en el Paseo Alcalde. (Por Katia Plascencia Muciño)