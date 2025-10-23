El estado de Guerrero se prepara para un cierre de mes lleno de cultura, tradición y turismo, con la colocación de la Mega Ofrenda “Una Noche en el Mictlán” como evento central.

Este homenaje al Día de Muertos se realizará este domingo 26 de octubre en la Costera Miguel Alemán de Acapulco, donde se espera la participación de cientos de visitantes y locales que celebrarán la memoria de sus seres queridos en un ambiente festivo y respetuoso.

La ofrenda monumental será parte de la Agenda Turística de Octubre 2025, que incluye otras actividades como el Festival de Catrinas en Taxco, eventos deportivos como la Carrera El Sol en Acapulco, y celebraciones en Ixtapa-Zihuatanejo.