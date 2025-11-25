La Feria de las Afores se realizará por primera vez en Guadalajara este fin de semana, con el objetivo de acercar a trabajadores de la Zona Metropolitana al Sistema de Ahorro para el Retiro.
Organizada por la Consar, reunirá en un solo espacio a las 10 Afores y a dependencias como el IMSS, ISSSTE, Condusef, SAT, e Infonavit.
El evento permitirá agilizar más de 40 trámites relacionados con pensiones y cuentas individuales.
Se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre, en Paseo Alcalde, con un horario de 9:00 a 18:00 horas.
