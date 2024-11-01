Productores jaliscienses de maíz llaman a la solidaridad y apoyo a sus compañeros de gremio, pues luego de una reunión fallida con representantes del Gobierno Federal celebrada este lunes; señalan que no es justo que se pague cuatro pesos por kilo de maíz cuando el de tortilla supera los 24.

“Porque parece que nada más tres son los beneficiados, cuando en realidad éramos 20 los manifestantes. Entonces a todos nos conviene si quiere que haya paz y convivencia en este país necesitamos apoyar al sector primario, es el que genera los alimentos, es el que tiene retorno de inversión, es el que da millones de empleos, es el que alimenta la ganadería, sin maíz desaparece la ganadería porque el ganado come”.

Este martes permanecen al menos tres bloqueos carreteros en el interior de Jalisco, encabezados por productores del campo. (Por Gustavo Cárdenas)