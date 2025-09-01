Jueves de reconocimientos en el ayuntamiento de Guadalajara, pues fueron 43 trabajadores municipales reconocidos por cumplir 20, 25 o 30 años de servicio mientras 261 concluyeron su ciclo laboral.

El Coordinador municipal de administración gubernamental, Abraham Maciel Montoya, explicó que cada una es una historia de trabajo dedicada al servicio de los tapatíos.

“Hoy estamos aquí para celebrar el esfuerzo, la trayectoria, la lealtad y los años de servicio de personas que con disciplina y constancia han ayudado a construir una mejor ciudad, gracias por sostener el cuidado de esta ciudad con su trabajo diario. Reconocemos hoy a 43 personas servidoras públicas que durante este año han cumplido 20, 25 y 30 años de trabajo dedicado al gobierno de Guadalajara”.

Abraham Maciel dijo que la ciudad no se cuida sola, sino que son los empleados municipales quienes hacen el trabajo. (Por Gustavo Cárdena)