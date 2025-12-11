Los dos policías y el taxista detenidos el pasado martes por su presunta participación en el robo de armas y un desfalco de 170 mil pesos a la Policía de Techaluta, fueron imputados por el delito de robo.

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, informó que durante las entrevistas con los detenidos, ninguna de las versiones coincidió respecto a lo ocurrido.

Pese a ello, el proceso legal sigue su curso y la audiencia de vinculación a proceso se celebrará el próximo sábado.

Los hechos se originaron el fin de semana, cuando un comandante en turno recibió una llamada de un sujeto que se hizo pasar por funcionario del ayuntamiento y le ordenó retirar dinero de distintas cuentas y entregar las armas al taxista ahora detenido.

El armamento fue localizado el martes en un predio baldío. (Por Edgar Flores Maciel)