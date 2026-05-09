La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, encabezó una reunión con autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la estrategia de seguridad de cara al Mundial.

La alcaldesa subrayó que la seguridad de habitantes y visitantes es una prioridad,

Además, destacó la coordinación institucional para garantizar un entorno seguro y ordenado durante el evento.