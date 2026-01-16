El Gobierno de Guadalajara reforzó los operativos para retirar vehículos abandonados en la vía pública.

En lo que va de enero, ha retirado alrededor de 20 unidades, con prioridad en zonas escolares, hospitales y mercados, confirma la Dirección de Movilidad.

Explica que tras el plazo legal de notificación se procede a mover con grúa a los automotores que obstruyen la vía, reducen visibilidad o generan focos de infección.

Durante 2025, se retiraron 440, cerca de 500 fueron rehabilitados por sus propietarios y 600 fueron reubicados.