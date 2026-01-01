Con el propósito de apoyar a personas en situación de calle, ofrecer resguardo, seguridad y atención, el Gobierno de Tlajomulco activó el operativo de albergues invernales.

Durante estas semanas se espera que las temperaturas bajen aún más, Anabel Rubio, directora del DIF municipal, explicó que trabajarán en zonas identificadas con bajas temperaturas.

“El año pasado tuvimos un aproximado de 82 personas que encontramos en situación de calle, el año antepasado tuvimos más o menos ese número, pero esperamos que este año se reduzca el número, no buscamos un mayor sino un menor, eso da para nosotros es un indicador muy favorable”.

En el operativo de albergues invernales de Tlajomulco participarán la Comisaria, Protección Civil, Servicios Médicos y Cercanía Social del municipio. (Por Gustavo Cárdenas)