Luego del retiro de 4 mil 743 papeleras inteligentes en las colonias Centro, Americana y Santa Teresita de Guadalajara, debido al término de una concesión, la presidenta municipal Verónica Delgadillo anunció que los botes de basura serán reinstalados, aunque no en todos los puntos, sino únicamente en los lugares identificados como necesarios.

“No se están regresando, nosotros estamos rebrandeando las papeleras; se instalarán nuevamente de manera estratégica. Lo que queremos es que el Centro esté muy bien cubierto en la zona del Centro Histórico, y también retirar las que estaban en espacios donde no era necesario tenerlas. Ya se reinstalaron 200 puntos de papeleras, que son las mismas, solo se rebrandearon y colocaron de forma estratégica.”

La recolección de basura de las papeleras y puntos limpios ahora estará a cargo del Ayuntamiento de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)