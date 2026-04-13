El Gobierno de Guadalajara intensificó un operativo en el corredor López Cotilla, donde inspeccionó 25 establecimientos para verificar cumplimiento en manejo de residuos.

De estos, 10 negocios fueron sancionados por reincidir en faltas como no contar con contrato vigente de recolección de basura o mantener su exterior en malas condiciones.

Las acciones se realizan tras una limpieza integral en la zona, donde se retiraron más de cuatro toneladas de residuos, además de grafiti y publicidad irregular, como parte de la estrategia.