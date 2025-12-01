Productores de frijol del municipio de Guadalupe Victoria, Durango, realizaron un cierre parcial en la autopista Durango-Gómez Palacio, en protesta por la falta de acuerdos en el acopio de su producción.

Los campesinos exigen la compra de 10 mil toneladas a un precio de 27 pesos por kilogramo, al considerar insuficiente la propuesta de 5 mil toneladas sin precio definido.

Mantienen negociaciones con autoridades federales y advirtieron que, de no alcanzarse un acuerdo, la situación podría impactar la producción del próximo ciclo agrícola. (Foto: Archivo)