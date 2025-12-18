Tras los conflictos políticos que persisten en Venezuela, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe dio a conocer este jueves que la ciudad de Guadalajara, fue nombrada oficialmente como sede de la Serie del Caribe de Beisbol 2026, y que se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero del próximo año.
El presidente de los Charros de Jalisco Luis Alberto González dijo que México por lo pronto tendría dos equipos, debido a que Venezuela aún no decide si estará presente. Ambos conjuntos aztecas serán campeón y sub campeón de la Liga del Pacífico. Además Puerto Rico, Panamá y República Dominicana tendrán también representación de un equipo.
En 2018 de igual manera Charros fue sede por problemas en suelo venezolano. (Por Martín Navarro Vásquez)
Tras los conflictos políticos que persisten en Venezuela, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe dio a conocer este jueves que la ciudad de Guadalajara, fue nombrada oficialmente como sede de la Serie del Caribe de Beisbol 2026, y que se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero del próximo año.