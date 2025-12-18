Tras los conflictos políticos que persisten en Venezuela, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe dio a conocer este jueves que la ciudad de Guadalajara, fue nombrada oficialmente como sede de la Serie del Caribe de Beisbol 2026, y que se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero del próximo año.

El presidente de los Charros de Jalisco Luis Alberto González dijo que México por lo pronto tendría dos equipos, debido a que Venezuela aún no decide si estará presente. Ambos conjuntos aztecas serán campeón y sub campeón de la Liga del Pacífico. Además Puerto Rico, Panamá y República Dominicana tendrán también representación de un equipo.

En 2018 de igual manera Charros fue sede por problemas en suelo venezolano. (Por Martín Navarro Vásquez)