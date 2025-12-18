El delantero mexicano Santiago Giménez fue operado este jueves del tobillo derecho, en un hospital de Ámsterdam, en Países Bajos. Estará un par de días hasta ser dado de alta y volver a Italia.

Santi, estaría de regreso a las canchas en un par de meses y, si todo transita como se espera, podría tocar entrenar con balón en seis semanas por lo cual podrá ser tomado en cuenta para integrar a la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2026. (Por Martín Navarro Vásquez)