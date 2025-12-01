Guadalajara fue elegida como la ciudad que albergará el cierre nacional de las Caravanas Navideñas de Coca-Cola 2025, uno de los eventos decembrinos más emblemáticos del país.

El desfile, programado para el 21 de diciembre, marcará el final de un recorrido que visitó 12 ciudades de México.

Bajo el lema “Toma una Coca-Cola. Vive el Espíritu Navideño”, la caravana reunirá camiones iluminados, música original y experiencias inmersivas, en un evento gratuito y familiar.

Este año, la marca suma innovaciones como villas navideñas coleccionables y un chatbot con inteligencia artificial que informa rutas y permite crear papel de regalo personalizado.

Autoridades y organizadores destacaron que el evento refuerza el sentido de comunidad y tradición en la temporada navideña.