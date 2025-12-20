Jalisco alcanzó los 462 casos de sarampión y una defunción en lo que va del año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal.

Tan solo en las últimas horas, se sumaron 28 nuevos casos a la estadística estatal.

A nivel nacional, Jalisco ocupa el segundo lugar en número de contagios, solo por debajo de Chihuahua, que concentra 4 mil 473 casos.