La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó que solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco para atender la presencia de comerciantes ambulantes que diariamente ocupan banquetas de la Calzada Independencia, entre avenida Juárez y avenida Revolución.

Aunque reconoció que se trata de una responsabilidad municipal, la alcaldesa señaló que la petición busca reforzar la seguridad en la zona ante la cercanía de la Copa Mundial de Futbol 2026.

“Hemos pedido la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública para que pueda dar atención, hay que recordar que vienen refuerzos para poder atender todo el tema de seguridad en los entornos del Mundial, yo precisamente tuve una conversación con el secretario de seguridad en este tema y ahí vamos a estar. Hay una intervención de seguridad que está instruida por parte de la coordinación de seguridad y estaremos nosotros acompañando”.

La presidenta municipal aclaró que, por ahora, no se contempla un operativo especial para retirar a comerciantes ambulantes ni para atender la presencia de personas en situación de calle en el Centro Histórico, aunque afirmó que continúan las acciones de atención social implementadas desde el inicio de su administración. (Por Edgar Flores Maciel)