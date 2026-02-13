El Gobierno de Guadalajara recuperó 3 mil 771 arbolitos navideños durante la campaña 2026, cifra 22 por ciento superior a la del año pasado, informó la Dirección de Medio Ambiente municipal.

Los ejemplares serán transformados en casi 38 mil kilos de composta, destinados a nutrir áreas verdes y arbolado urbano.

El Bosque Los Colomos concentró la mayor participación, con 518 árboles entregados.

La campaña se realizó del 10 de enero al 8 de febrero en 17 sedes.