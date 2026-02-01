La Secretaría de Transporte de Jalisco informó que este sábado 14 y domingo 15 de febrero habrá modificaciones temporales en la circulación y en el servicio de transporte público en Guadalajara, debido a la realización de un desfile charro y una carrera deportiva.

El sábado, a partir de las 11:00 de la mañana, el desfile recorrerá las avenidas Chapultepec, Hidalgo, Carranza, Juan Manuel y Doctor Baeza Alzaga, en la colonia Americana.

Como consecuencia, las rutas que circulan por esa zona tendrán desvíos.

El domingo, desde las 6:30 horas, una carrera en la colonia Providencia implicará cierres en las avenidas Rubén Darío, Pablo Neruda y Montevideo, por lo que efectuarán ajustes temporales en los recorridos y paradas de los camiones..

La dependencia exhortó a la población a tomar precauciones y consultar los desvíos detallados para planear con anticipación sus traslados. (Por Edgar Flores Maciel)