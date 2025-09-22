35 mujeres y 38 hombres conforman el grupo de 73 nuevos policías que se integran a la Comisaría Municipal de Guadalajara.

El director de la corporación, Ismael Ramírez, reconoció que con esta generación se demuestra que cada vez más mujeres están interesadas en la seguridad de la ciudad.

El comisario pidió a los nuevos elementos servir con honradez y compromiso.

“La presencia de 35 mujeres en esta generación no es solo una estadística más, es un poderoso mensaje de nuestra labor policial que realizamos todos los días, y que se ha venido transformando con el tiempo. Antes predominaban los hombres; ahora tenemos cada vez tenemos más mujeres en nuestras filas, quienes se han vuelto fundamentales en cada una de las tareas de la comisaría, así como policías de línea, así como mandos superiores”.

Los 73 nuevos policías serán comisionados a sectores como zona Centro, la Colonia Americana, Santa Tere, zona de la Glorieta Minerva y otros puntos de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)