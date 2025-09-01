La tromba del viernes en Puerto Vallarta afectó al menos 150 viviendas en colonias como Las Mojoneras e Ixtapa, mientras que en El Salto se contabilizaron 167 casas dañadas, confirma el Gobierno del Estado.

Tras recorrer las zonas impactadas, autoridades estatales anunciaron que a la brevedad regresarán para entregar apoyos económicos y menaje a las familias afectadas, en su mayoría de escasos recursos y asentadas en zonas irregulares.

Destacan que, aunque las lluvias causaron graves daños materiales, no se registraron pérdidas humanas.