Fin de semana de operativos por el 10 de mayo.

En Guadalajara la Dirección de Panteones coordinará la vigilancia junto con la Comisaría y Protección Civil, se espera la visita de miles de personas en los cinco panteones que tiene el territorio tapatío, donde por cierto se reportan criptas abiertas, en mal estado y peligrosas, así lo explicó Gloria Carranza, directora de Panteones Guadalajara.

“Estamos preparados ya nomás esperando que la gente sí ponga su granito de arena y se cuide aquí dentro de los cementerios. Se están acordonando constantemente las criptas en mal estado y se le pide la ciudadanía que no se suba por favor, porque es un riesgo latente para ellos, y es a lo que me refiero de que se cuiden ello dentro de los cementerios no subiéndose las tumbas”.

Para este fin de semana, Guadalajara prevé la visita de 110 mil personas en los panteones del municipio. (Por Gustavo Cárdenas)