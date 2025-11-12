Desde hoy y hasta el 14 de noviembre, Guadalajara y Zapopan serán escenario del segundo Festival de Video Mapping y Artes Digitales, organizado por la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo (PLAi) y Auralab.

El evento, que espera reunir a más de 20 mil asistentes, combinará luces, tecnología y arte en sitios emblemáticos como la Catedral de Guadalajara, el Paseo Alcalde, el Santuario de Guadalupe y Ciudad Creativa Digital.

Habrá proyecciones, conciertos, ferias gastronómicas y talleres para toda la familia.

El cierre en la Catedral Metropolitana incluirá la puesta en escena “Kopalli: El espíritu astral” y la presentación de 200 bailarines del Ballet Nuevo Jalisco.

El festival busca acercar a las infancias a las artes digitales y fortalecer la economía creativa en Jalisco.