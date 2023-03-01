La Universidad de Guadalajara realizará durante los próximos 60 días una vacunación intensiva contra el sarampión, en los en los diferentes módulos que ya instala en toda la red, indica el vicerrector académico y de investigación y ex-director de los Hospitales Civiles, Jaime Andrade Villanueva.

“Había preocupación de algunos rectores, particularmente el de Valles y el de la costa sur, el de Autlán, porque mencionaban que están por recibir en esta temporada a muchos jornaleros que vienen de otros estados de la república. Ahí también ya se van a empezar a aplicar a través de nuestros brigadistas de servicio social, módulos itinerantes en esas áreas para poder tener mayores tasas de vacunación”.

Desde ayer comenzaron a operar módulos de vacunación contra el sarampión en CUCS, CUCEA y CUTonalá, pero también habrá en otros centros como Cucei entre otros. (Por Gricelda Torres Zambrano)