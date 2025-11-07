Guadalajara comienza a oler a Navidad. Desde esta semana, varios tianguis navideños han comenzado a instalarse en la ciudad, uno de ellos el del Jardín del Refugio, que a partir de mañana comenzará sus ventas de manera formal, luego de iniciar su instalación desde el pasado 6 de noviembre. Este tianguis tiene permiso hasta el 22 de diciembre.

Otro tianguis navideño que ya inició su instalación es el de Santa Tere, cuyo permiso vence dos días antes de la Navidad. El del Parque Morelos, que es la continuación de la Feria del Cartón y del Juguete; además del tianguis navideño de Las Águilas, el de la plazoleta de San Juan de Dios, el de Santa Cecilia y el de San Juan Bosco.

En fin, con la instalación de estos tianguis, Guadalajara ya comienza a oler a Navidad. (Por José Luis Jiménez Castro)