El pasado 30 de octubre se confirmó un caso de sarampión en la preparatoria de la Universidad del Valle de Atemajac, ubicada en Zapopan.

Ante ello, el plantel Prepa UNIVA suspendió clases presenciales; miles de estudiantes tomaron sus materias vía remota mientras se sanitizaba el sitio y se descartaban posibles contagios.

Este viernes, mediante una publicación en redes sociales, la Prepa UNIVA anunció el regreso a la presencialidad, que será el próximo lunes 10 de noviembre. Por lo que se pidió a estudiantes, administrativos, académicos y padres de familia reforzar las medidas para evitar la propagación de enfermedades virales.

Cabe señalar que, según lo informado por la Secretaría de Educación Jalisco, otros tres planteles escolares permanecen cerrados por sarampión; los tres están en Zapopan. (Por Gustavo Cárdenas)