Guardianes Viales del Ayuntamiento de Zapopan denuncian acoso laboral, presiones y despidos injustificados por parte de sus jefes inmediatos.

Señalan que nueve elementos capacitados desde noviembre del 2024 han tenido que renunciar por presiones y en su lugar han ingresado elementos recomendados sin ninguna preparación.

Hablan dos elementos femeninos de Guardianes Viales de Zapopan

“La presión consiste en que no puedes pararte a tomar agua sino te lo permití en que si no estás en tu punto te voy a despedir, estás sujeto a un contrato de 30 días y yo sabré si te lo renuevo o no”.

“Nos reprimen en todo sentido, si opinas te mandan a un peor punto, a los que traen vehículos si opinan los dejan en cruceros como castigo”.

El acoso laboral es igual para hombres y mujeres, Guardianes Viales que acusan a su coordinador y jefes inmediatos, así como al nulo caso que les han hecho autoridades del Ayuntamiento de Zapopan a pesar de haber expuesto ya sus demandas. (Por José Luis Jiménez Castro)