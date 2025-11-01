La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la autopista Guadalajara-Colima presenta cortes parciales a la circulación tras un choque por alcance entre vehículos pesados.
Las maniobras para retirar las unidades se realizan a la altura del kilómetro 48, en dirección hacia Guadalajara, cerca del municipio de Atoyac.
Hasta el momento no se reportan detalles sobre personas lesionadas.
Accidente de tráileres provoca cierres parciales en autopista Guadalajara-Colima
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la autopista Guadalajara-Colima presenta cortes parciales a la circulación tras un choque por alcance entre vehículos pesados.