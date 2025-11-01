La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la autopista Guadalajara-Colima presenta cortes parciales a la circulación tras un choque por alcance entre vehículos pesados.

Las maniobras para retirar las unidades se realizan a la altura del kilómetro 48, en dirección hacia Guadalajara, cerca del municipio de Atoyac.

Hasta el momento no se reportan detalles sobre personas lesionadas.