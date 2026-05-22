En Inglaterra se confirmó que Pep Guardiola quedará fuera del Manchester City, luego de que el entrenador español así lo decidiera y se despide el domingo en el partido frente al Aston Villa.

“No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento”, dijo el entrenador español.

Guardiola ganó con el City 19 títulos que fueron: 6 Premier Leagues, 3 FA Cups, 5 Copas de la Liga, 3 Community Shields, 1 Champions League y 1 UEFA Super Cup. (Por Martín Navarro Vásquez)