Autoridades sanitarias reforzaron los operativos de vigilancia para evitar la distribución y venta de medicamentos falsificados, luego de la clausura de farmacias y laboratorios que operaban sin permisos sanitarios en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco.

El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, Antonio Muñoz, exhortó a la población a adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados.

“Comprar medicamentos solo en farmacias con una licencia. El medicamento no se debe comprar ni en un tianguis ni en plataformas. El medicamento debe ser adquirido legalmente establecido, con licencias y la aplicación de los medicamentos que van intramuscular o intravenosa, nunca en un consultorio y nunca en un establecimiento que no sea en un hospital o clínica”.

El funcionario recordó que a principios de mes fueron detectados un laboratorio clandestino y dos farmacias irregulares, donde se comercializaban tratamientos intravenosos y supuestas células madre sin certificación sanitaria. (Por Marck Hernández)