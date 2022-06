En el marco de las actividades de Guadalajara Capital Mundial del Libro, el cineasta Guillermo Arriaga ofreció una conferencia en la Cámara de Comercio de Guadalajara, donde habló de varios temas, entre ellos el pedir respeto para las mujeres, tanto por su vestimenta, como para las que son madres solteras o divorciadas.

En entrevista con Notisistema, el también escritor mencionó que comenzará a trabajar con sus hijos pero ahora en la parte de producción.

“Yo probablemente dirija el año que entra, pero no he dejado el cine, he estado produciendo varias películas -¿y producirás qué película con tus hijos?- se llama a Cielo abierto, que es la primera parte original de la trilogía que escribí de Amores Perros y 21 gramos”.

Guillermo Arriaga mencionó que su más reciente y premiado libro “Salvar el fuego” podría ser llevado al cine, pero no sería él quien la dirija. (Por Katia Plascencia Muciño)