El director mexicano Guillermo del Toro protagonizó un momento viral durante la presentación de su nueva película Frankenstein en Nueva York, al lanzar una dura crítica contra el uso de la inteligencia artificial (IA) en la creación artística.

Así lo dijo al despedirse del público: “Buenas noches, Thank you very much, and F*ck AI”.

Acompañado del actor Oscar Isaac, quien interpreta a Victor Frankenstein, Del Toro subrayó que el abuso de la IA amenaza “la esencia misma de lo humano” y defendió el arte hecho por personas.

“Esta película es una ópera hecha por humanos y para humanos”, afirmó, insistiendo en que el verdadero desafío del presente es conservar la humanidad en la creación artística.