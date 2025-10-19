Las hermanas jaliscienses Isabel y Fanny Oropeza Vázquez hicieron el 1-2 en el Maratón Internacional de Juárez 2025. Isabel se adjudicó el primer lugar absoluto con un tiempo de 2:35:41, el segundo puesto se lo llevó su hermana Fanny Oropeza, que tampoco se cansa de correr maratones, apenas hace 13 días corrió el maratón de Querétaro en donde también se quedó con el segundo puesto.

En la rama varonil ganó el guanajuatense, Francisco Javier González con un tiempo de 2 horas, 17 minutos y 25 segundos.

En tanto, Israel Oropeza Vázquez, ganó por cuarta ocasión la Carrera Leones Negros de la UdeG al llevarse la prueba de los 10K con tiempo de 31 minutos con 45 segundos.

En la rama femenil de los 10 kilómetros, el primer sitio correspondió a Dafne Camila Espinosa, con un tiempo de 37 minutos con 16 segundos. Según los organizadores participaron 16 mil 500 atletas.

Y en Zapopan, se realizó la Carrera Extrema Rio Blanco donde los triunfadores fueron Mauricio Sierra y Belem María del Rio. (Por Manuel Trujillo Soriano)