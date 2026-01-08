El Sindicato de Directores de Estados Unidos anunció a los nominados a sus premios de cine, considerados un fuerte anticipo de los Óscar. Entre los elegidos destaca el tapatío Guillermo del Toro, quien recibió una nominación por su adaptación de Frankenstein. El cineasta suma así su segunda nominación a dichos premios, luego de haber ganado anteriormente con La forma del agua, reafirmando su lugar como uno de los directores más importantes del cine actual.

Junto a Del Toro también fueron nominados Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Josh Safdie y Chloé Zhao.

Los ganadores se conocerán el 7 de febrero de 2026, durante la ceremonia anual del sindicato. (Por Katia Plascencia Muciño)