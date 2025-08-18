Critica el PAN la respuesta de la esposa del ex presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, ante la información publicada por el Diario ABC de España, que evidenció sus intenciones de vivir en la Madre Patria. Es la voz del diputado Federico Döring.

“Como sea, si es falsa la información del diario español, ¿por qué no dirigió su carta al diario español y no a la opinión pública?; si es falsa la información del diario español ¿por qué el embajador Quirino no ha mandado alguna carta al diario exigiendo que se retracte; si es falsa la información del diario español ABC, que dice que su fuente es diplomática, ¿por qué la Cancillería Mexicana a través del embajador Quirino no ha desmentido la nota periodística?”.

Pero además, señala Döring, la carta publicada en X por Gutiérrez Müller no desmiente nada y sólo demuestra su talante autoritario, pues amenaza a los periodistas o ciudadanos que publiquen algo relacionado con este asunto. (Por Arturo García Caudillo)