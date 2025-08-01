Por lo menos 40 minutos es lo que lleva detenido el tren en el cruce de la avenida Inglaterra y la lateral de la avenida López Mateos a la altura de la glorieta Minerva; esto está desquiciando totalmente la circulación, ya que los agentes de tránsito están desviando el tráfico por el túnel, y quienes quieren llegar a la glorieta Minerva tienen que rodear saliendo hasta por avenida Hidalgo.

Evite lo posible esta tarde la lateral de avenida López Mateos y avenida Inglaterra, dado que el tren lleva detenido más de 40 minutos. (Por José Luis Jiménez Castro)