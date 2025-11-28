En fechas recientes se han hecho detenciones de al menos diez personas involucradas en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Son más de diez detenciones recientes que se han hecho. Se van a dar a conocer en su momento, ya que venga el nuevo fiscal o la fiscal y que no intervengan en la investigación. Todo esto se le ha venido presentando a los padres y a las madres de Ayotzinapa, y otros temas relacionados con esto. Entonces hay, no los que quisiéramos para llegar a la verdad y a la justicia, pero hay avances adicionales a lo que ya se tenía, que era la revisión de las propias carpetas de investigación y averiguaciones previas y las declaraciones de los propios testigos. Entonces, eso ha permitido avanzar hasta cierto punto”.

Asimismo, señala, a petición de los familiares de los normalistas, el subsecretario de derechos humanos, Arturo Medina, se pondrá en contacto con dos de los integrantes del GIEI, en busca de que vuelvan a la investigación del caso. (Por Arturo García Caudillo)