Entre los manifestantes que había ayer en Casa Jalisco pronunciándose en contra de la aprobación de la ley Vicaria en el estado, el gobierno estatal identificó a por lo menos cuatro deudores alimentarios.

El gobernador Pablo Lemus señaló que el operativo de la Policía Estatal obedeció a que el líder de la protesta contaba con una orden de aprehensión.

“Todavía me preguntaban que si los iba a atender, cómo voy a atender esas causas, claro que no. Y lo que sucedió es que el organizador de esa marcha tenía orden de aprehensión por haber sustraído a dos de sus hijos sin el consentimiento de la madre, y esta persona fue el organizador de la marcha; se le iba a detener y alcanzó a subir a un vehículo y a pelarse del lugar, ya andamos sobre él”.

El mandatario estatal rechazó que se hubiera ejercido uso excesivo de la fuerza por parte de policías estatales, además de descartar que en el operativo algún menor hubiera resultado lesionado.