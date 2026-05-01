Este miércoles el Gobierno del Estado inició con la entrega de 146 nuevos vehículos de emergencia, la mayoría ambulancias, que beneficiarán a 120 municipios de las 12 regiones de Jalisco.
El lote incluye 134 ambulancias de urgencias médicas básicas, cuatro ambulancias básicas todoterreno, cuatro ambulancias de terapia intensiva y tres Unidades Médicas de Intervención Rápida en Catástrofes, entre otros.
Con esta dotación se busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en zonas de difícil acceso y situaciones críticas.
Las autoridades destacaron que la distribución equilibrada por regiones garantizará una cobertura más eficiente y oportuna para la población.
Entrega Gobierno de Jalisco 146 ambulancias para 120 municipios
Este miércoles el Gobierno del Estado inició con la entrega de 146 nuevos vehículos de emergencia, la mayoría ambulancias, que beneficiarán a 120 municipios de las 12 regiones de Jalisco.