Este miércoles el Gobierno del Estado inició con la entrega de 146 nuevos vehículos de emergencia, la mayoría ambulancias, que beneficiarán a 120 municipios de las 12 regiones de Jalisco.

El lote incluye 134 ambulancias de urgencias médicas básicas, cuatro ambulancias básicas todoterreno, cuatro ambulancias de terapia intensiva y tres Unidades Médicas de Intervención Rápida en Catástrofes, entre otros.

Con esta dotación se busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en zonas de difícil acceso y situaciones críticas.

Las autoridades destacaron que la distribución equilibrada por regiones garantizará una cobertura más eficiente y oportuna para la población.