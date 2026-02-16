Habitantes del asentamiento irregular Pueblo Quieto bloquean la avenida Mariano Otero, a la altura de la Cervecera, para denunciar presunto hostigamiento por parte de autoridades estatales y municipales con el objetivo de desalojarlos.

Los manifestantes rechazaron ser reubicados ante la construcción del tren México-Guadalajara, que contempla utilizar el derecho de vía en esa zona.

Señalaron que no han sido escuchados por las autoridades y exigieron la instalación de una mesa de diálogo.

“No nos queremos mover, si el gobierno no nos da la cara, no nos da una mesa de trabajo para ver qué va a pasar con nosotros, yo en el gobierno, te voy a decir, al 100 por ciento no confío. Que nos den una mesa de trabajo y nos den las opciones que ellos tienen”.

Los vecinos advirtieron que mantendrán cerrada la vialidad hasta que autoridades inicien un diálogo formal para definir su situación.