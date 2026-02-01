El actor estadounidense Robert Duvall, reconocido por una trayectoria de más de seis décadas en cine, teatro y televisión, falleció a los 95 años en su residencia de Virginia, según confirmó su familia, sin que se hayan detallado las causas de su muerte.

Originario de California y formado en Nueva York con Sanford Meisner, Duvall alcanzó notoriedad desde su papel en “To Kill a Mockingbird” y consolidó su prestigio con interpretaciones memorables como Tom Hagen en “The Godfather”, además de participar en producciones emblemáticas como “Apocalypse Now”, “Network” y la miniserie “Lonesome Dove”.

A lo largo de su carrera también incursionó como director y guionista, destacando “The Apostle”, trabajo que le valió otra nominación al Oscar.

Su familia informó que no habrá servicio formal y animó a recordarlo celebrando el cine, las historias y la vida. (Por Pilar Gutiérrez)