La construcción de la Línea 4 del Tren Ligero implicará la afectación total de más de mil árboles, informó la Coordinación de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco a través de una respuesta por transparencia. Del total, 887 ejemplares ya han sido intervenidos como parte de la obra.

El municipio con mayor número de árboles derribados es Tlajomulco de Zúñiga, con 601; le siguen Tlaquepaque, con 247, y Guadalajara, con 39. A esto se sumará el retiro próximo de otros 269 árboles en Tlaquepaque y 32 en Tlajomulco, según detalla el documento oficial.

El plan de manejo de arbolado del proyecto fue clasificado como reservado por motivos legales, por lo que no se especifica de qué forma se compensarán las afectaciones. La Línea 4 del Tren Ligero está proyectada para concluir en diciembre, tras más de tres años de construcción. (Por Marck Hernández)