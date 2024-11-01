A la fecha, más de 130 mil adultos mayores han sido visitados por médicos y enfermeras del programa Salud Casa por Casa, cuyo censo en Jalisco concluirá el próximo 15 de agosto, informa a Notisistema la delegada del Bienestar, Katia Meave.

“Sí, ya estamos realizando de manera paralela al censo ya arrancamos con las visitas, llevamos ahorita más de 130 mil visitas en el estado de Jalisco. Y esperamos que el 15 de agosto terminemos el censo y que en el mes de septiembre terminemos la primera visita del personal de salud”.

La delegada de los programas del Bienestar en Jalisco, indica que han sido censados más de 530 mil jaliscienses. En esta primera etapa se realiza la historia clínica. La periodicidad de las visitas dependerá de la enfermedad detectada. (Por Gricelda Torres Zambrano)