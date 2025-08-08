La Policía Vial del Estado anunció cierres a la circulación este fin de semana en tres zonas de la ciudad por la Santa Convocación de la Iglesia de la Luz del Mundo y una marcha por el desabasto de medicamentos oncológicos.

En Guadalajara, no habrá paso vehicular alrededor de los templos de la Hermosa Provincia y El Bethel, con afectaciones en avenidas como Pablo Valdez, Presa Sanalona y Periférico Norte, entre otras.

En tanto, el sábado a las 4:00 de la tarde, miembros de la organización Nariz Roja marcharán del Paraninfo de la UdeG hacia La Minerva por Avenida Vallarta, lo que ocasionará afectaciones viales a lo largo de la vía.

Autoridades recomiendan usar rutas alternas y anticipar traslados para evitar contratiempos en estas zonas.