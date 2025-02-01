El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el 15 de agosto se reunirá en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras adelantar que negocia un posible acuerdo de paz en Ucrania que incluiría intercambio de territorios.

Sería la primera cumbre entre ambos países desde 2021, cuando Joe Biden se encontró con Putin en Ginebra.

El encuentro busca respaldar la promesa de Trump de poner fin al conflicto, aunque Moscú y Kiev mantienen posturas distantes.