Anuncia el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, que además de los foros que están realizando, para la elaboración del documento final se llevarán a cabo debates y encuestas.

“Haremos debates, probablemente ya en diciembre y vamos a hacer encuestas para recibir también opiniones a través de ese mecanismo, es un sistema más. En fin, estamos recibiendo toda clase de propuestas en un esquema completamente distinto. Nos hemos reunido con magistrados, nos hemos reunido con consejeros electorales, algunos magistrados han acudido a las audiencias. Vamos a estar hablando con legisladores, con jueces nuevos y viejos”.

Y ante las críticas a su labor, Gómez Álvarez pidió esperar, pues aún no existe un documento, ya que la versión final será entregada al Congreso hasta febrero del próximo año. (Por Arturo García Caudillo)