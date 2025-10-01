El relanzamiento del PAN, evento ocurrido este fin de semana, tiene muy preocupado al gobierno, afirma la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados, la panista Kenia López Rabadán.

“Esto lo comentó, evidentemente no como presidenta de la cámara, sino como integrante de mi grupo parlamentario, y bueno, me parece que están muy preocupados, están muy preocupados en el gobierno por este relanzamiento y yo felicito a las y los panistas. Es necesario que el PAN esté más fuerte que nunca, es necesario que el PAN tenga visibilidad, es necesario que el PAN tenga representación. Qué bueno que van a abrir el partido a los ciudadanos, eso me parece extraordinario. Qué bueno que las candidaturas van a ser de las y de los mejores”.

Lo anterior en respuesta a las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, que esta mañana criticó que en medio de la tragedia por las lluvias en cinco estados, el PAN haya decidido llevar a cabo este acto. (Por Arturo García Caudillo)