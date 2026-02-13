Como parte de los festejos por el 484 aniversario de Guadalajara, además de las tradicionales mañanitas, este sábado 14 de febrero se realizará por primera vez un desfile charro en la zona Centro, explica el secretario General del Ayuntamiento, Manuel Romo.

“Y a la 1:30 tendremos el tradicional, un desfile por primera ocasión, un desfile charro frente a la Presidencia y esto será a la 1:30. Sin embargo también tenemos eventos culturales que a lo largo del día de mañana y el domingo, y la próxima semana, se estarán ofreciendo para toda la gente”.

Un estudio de la UdeG, revela que los tapatíos se sienten orgullosos entre otras cosas de la Catedral Metropolitana, la Glorieta Minerva, la Feria Internacional del Libro y la torta ahogada.

No les gusta la inseguridad, el tráfico y consideran que la limpieza podría mejorar. (Por Gricelda Torres Zambrano)